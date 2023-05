Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Staatsverschuldung der Ukraine wächst den zweiten Monat in Folge. Im April stiegen sie um 4,3 Mrd. Dollar. Dies geht aus den Daten des Finanzministeriums vom Montag, den 29. Mai, hervor.

Die staatlichen und staatlich garantierten Schulden der Ukraine belaufen sich nun auf 4.544,87 Milliarden Hrywnja, das sind 124,28 Milliarden Dollar.

Im April 2023 stiegen die Staatsschulden und die öffentlich garantierten Schulden der Ukraine um 159,92 Milliarden Hrywnja in Hrywnja-Äquivalent und um 4,37 Milliarden Dollar in Dollar-Äquivalent. Heißt es in dem Bericht.

Insgesamt ist die Staatsverschuldung seit Jahresbeginn um 471,37 Milliarden Hrywnja bzw. 12,89 Milliarden Dollar gestiegen.

Im April stieg die Staatsverschuldung vor allem deshalb an, weil die Ukraine im April eine Tranche eines IWF-Darlehens in Höhe von 2,7 Mrd. Dollar und eine Finanzhilfe der EU in Höhe von 1,5 Mrd. Euro erhielt. Infolgedessen stiegen die internationalen Reserven der Ukraine im April um 12,8 Prozent auf 35,9 Mrd. Dollar. Dies ist ein Rekordhoch in den letzten 11 Jahren.