Resnikow wird nächste Woche entlassen - MP

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Olexij Resnikow wird nächste Woche aus dem Amt des ukrainischen Verteidigungsministers entlassen und danach zum Botschafter der Ukraine in Großbritannien ernannt werden. Dies berichtete ein Mitglied der Fraktion Golos Jaroslaw Schelesnjak am Donnerstag, den 31. August in Telegram.

„Nach meinen Informationen wird Resnikow den Posten des Verteidigungsministers verlassen und anschließend als Botschafter nach Großbritannien gehen …. Was das Datum betrifft: es ist nächste Woche, also in der ersten Septemberwoche… Wie genau ist das? Nun, die moderne Personalpolitik weiß zu beeindrucken, aber bereits gestern Morgen wurden die Botschaften vor dieser Rotation gewarnt. Zumindest einige von ihnen“, schrieb er.

Gleichzeitig wies Schelesnjak darauf hin, dass ein ehemaliges Mitglied der Golos-Fraktion und derzeitiger Leiter des Staatlichen Vermögensfonds, Rustem Umerov, als Nachfolger des Verteidigungsministers nominiert werden soll.

Laut Quellen der Ukrajinska Prawda hat sich Präsident Wolodymyr Selenskyj diese Woche mit dem Vorsitzenden des Staatlichen Vermögensfonds getroffen, um die Leistung des Fonds zu besprechen. Umerov selbst fiel es schwer, die Information zu dementieren oder zu bestätigen, dass er einen anderen Posten übernehmen würde.