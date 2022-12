Die Russen beschossen die Region Tschernihiw mit Mörsern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Mittwoch, dem 7. Dezember, beschossen die Invasoren die Region Tschernihiw erneut mit Mörsern. Dies berichtet die Einsatzleitung Nord.

„Von 13:50 bis 14:00 Uhr wurden 16 Einschläge, vermutlich von 120 mm Mörsern, in der Nähe des Dorfes Gremyach registriert. Es gab keine Verluste an Personal oder Ausrüstung. Es gab keine Informationen über Opfer unter der lokalen Bevölkerung oder Schäden an der zivilen Infrastruktur“, sagte die Einsatzleitung.

Zuvor wurde über Explosionen in Cherson berichtet.

