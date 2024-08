Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Nach Angaben des Sprechers der OTG haben die russischen Truppen auch dort Verluste erlitten. Vor allem gibt es Tote und Verwundete. Es gibt Verwundete, die liegen, es gibt Verwundete, die kämpfen können.

Am Aggregatewerk in Wowtschansk in der Region Charkiw halten sich russische Militärs auf und blockieren es seit mehreren Monaten. Dies berichtete Witalij Sarantsev, ein Vertreter der Charkiw Task Force, in einer Fernsehsendung am Sonntag, den 25. August.

Um logistische Aufgaben zu erfüllen, setzen die Russen Drohnen ein.

Dies geschehe in dem gesperrten Gebiet in der Nähe von Wowtschansk, d.h. in dem Aggregatewerk, so der Sprecher.

Die russischen Truppen erleiden in Charkiwschtschina Verluste, auch wenn Sarantsev die Zahlen nicht nannte.

„Sie haben sowohl Tote als auch Verwundete. Es gibt Verwundete, die am Boden liegen, und es gibt Verwundete, die kämpfen können“, fügte er hinzu.

Erinnern Sie sich, die heißeste Situation war in der Pokrowski-Richtung, wo die ukrainischen Verteidiger 58 Angriffsaktionen der russischen Angreifer zurückschlugen. Insgesamt wurden für den vergangenen Tag an der Front 160 militärische Zusammenstöße registriert.

