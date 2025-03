Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Zweck der Propaganda-Veranstaltung ist es, gefälschte Geschichten über das „friedliche Leben“ in Enerhodar zu filmen.

Russische Invasoren haben sogenannte „Blogger“ aus Indonesien, dem Iran und Slowenien in das Kernkraftwerk Saporischschja gebracht. Dies berichtet das Zentrum des nationalen Widerstands (Zentrum des nationalen Widerstands) auf seinem Kanal in Telegram.

„Der Kreml hat wieder einmal eine Show abgezogen: In das vorübergehend besetzte Kernkraftwerk Saporischschja wurden „Blogger“ und „Journalisten“ aus Indonesien, dem Iran und Slowenien gebracht. Ihre Aufgabe ist es, gefälschte Geschichten über das ‚friedliche Leben‘ in Enerhodar zu drehen, das die Russen selbst in eine Zone der Angst verwandelt haben“, heißt es in dem Bericht.

Das Zentrum für Nationalen Widerstand erklärt, dass Russland so ein falsches Bild für die Welt entwirft: inszenierte Berichte, in Auftrag gegebene Interviews, fiktive „Erfolge“ des Besatzungsregimes.

Der Kreml setzt ausländische „Gastpropagandisten“ ein, um die Besetzung dieser Regionen in den Augen des internationalen Publikums und der lokalen Bevölkerung zu legalisieren.

Wie wir bereits geschrieben haben, wurde im russisch besetzten Kernkraftwerk Saporischschja ein Dieseltank beschädigt.