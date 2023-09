Die Russen haben die beschädigte Krim-Brücke mit einer neuen Spannweite "geflickt"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Invasoren haben auf der Krim-Brücke eine neue Spannweite anstelle derjenigen installiert, die durch einen Angriff von Marinedrohnen am 17. Juli beschädigt wurde. Dies geht aus Satellitenfotos von Planet Labs hervor, die von Radio Liberty veröffentlicht wurden.

Auf dem Foto vom 3. September fehlt die Überführung noch, und am 5. September ist sie bereits installiert.

Es wird darauf hingewiesen, dass zuvor südlich der Brücke Lastkähne installiert wurden, die als Basis für die Barriere dienen sollen, um „ähnliche Angriffe in Zukunft zu verhindern“.

Erinnern Sie sich: In der Nacht zum 17. Juli gab es auf der Brücke von Kertsch Explosionen, die zwei Abschnitte der Fahrbahn beschädigten. Daraufhin wurde der Verkehr auf der Krim-Brücke eingestellt. In Russland bezeichnete man den Angriff auf die Krim-Brücke als „Terroranschlag“ und sagte auch, dass man nicht vor November in der Lage sein werde, sie zu reparieren.

Der Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine, Wassyl Maljuk, bestätigte die Beteiligung des Sicherheitsdienstes an dem Bombenanschlag. Die Operation wurde gemeinsam mit der Marine der ukrainischen Streitkräfte durchgeführt, bei der eine ukrainische Überwasserdrohne Sea Baby (Morsky Maljuk) eingesetzt wurde.