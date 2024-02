Die Russen haben die Infrastruktur von Mykolajiw getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben Mykolajiw in der Nacht des 11. Februar mit Kamikaze-Drohnen angegriffen. Die Luftverteidigungskräfte in der Region Mykolajiw haben 18 „Shaheds“ zerstört. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Witalij Kim in Telegram.

In der Stadt kam es infolge der Treffer zu einem Brand im offenen Bereich der Infrastrukturanlage. Darüber hinaus beschädigten die Angreifer ein Verwaltungsgebäude, eine Gasleitung, Autos und Wohnhäuser.

„Eine Person wurde verwundet – der Zustand ist mittelschwer. Der Mann wird jetzt mit allen notwendigen medizinischen Mitteln versorgt“, sagte Kim.

Wir werden daran erinnern, dass die Truppen der Russischen Föderation in der Nacht einen weiteren Luftangriff auf die Ukraine unternommen haben. Die Luftabwehrkräfte schossen 40 der 45 russischen „Shahedin“ ab.

Über dem Bezirk Dniprovsky des Gebiets Dnipropetrowsk schossen die Luftverteidigungskräfte zwei feindliche Drohnen ab. Infolge der herabfallenden Trümmerteile brach ein Feuer aus und ein Mann wurde verletzt.