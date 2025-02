Die Russen haben die Region Kiew nachts mit Drohnen und Raketen angegriffen, Feuer ist ausgebrochen, es gibt Schäden - Koblas Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Leiter der Kiewer Militärverwaltung, Mykola Kalashnyk, sagte, dass der Feind die Region Kiew in der Nacht mit Angriffsdrohnen und Raketen angegriffen hat.

Quelle: Kalashnyk auf Telegram und SES auf Telegram

Direkte Rede: Kalashnik: „Die Luftabwehrkräfte waren in der Region tätig. Feindliche Ziele wurden abgeschossen. Es gibt keine Verletzten unter der Bevölkerung. Es gab keine Treffer auf kritische Infrastruktur.“

Einzelheiten: Nach Angaben von Kalashnyk gerieten infolge des feindlichen Angriffs Nichtwohngebäude im Bezirk Obuchiw in Brand.

Im Bezirk Boryspil haben die Trümmer der abgeschossenen Drohnen 9 Privathäuser und ein Auto beschädigt.

Live-Video: Kalaschnikow: „Die operativen Dienste arbeiten weiter an der Behebung und Beseitigung der Folgen des Angriffs.“

Aktualisiert: .* Um 8 Uhr meldete der Staatliche Notdienst, dass die Folgen des russischen Raketenangriffs vom Morgen in der Region Kiew beseitigt werden.

„Die Rettungskräfte sind weiterhin dabei, ein Feuer in einem Nichtwohngebäude in einem der Bezirke der Region zu löschen… 138 Rettungskräfte und 45 Ausrüstungsgegenstände sind vor Ort im Einsatz“, so der SES.