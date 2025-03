Die Russen haben seit 2022 fast 900.000 Soldaten an der Front verloren, so der Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den letzten 24 Stunden, vom 19. auf den 20. März, haben die russischen Angreifer 1400 Soldaten an der Front verloren. Insgesamt belaufen sich die Verluste Russlands seit dem Tag der vollständigen Invasion auf fast 900.000 Soldaten.

Dies meldet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Bericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 20.03.25 werden auf folgende Werte geschätzt*

personal – etwa 899.470 (+1400) Personen;

Panzer – 10.377 (+13) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 21.561 (+38) Einheiten;

Artilleriesysteme – 24.747 (+43) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.322 (+2) Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.110 (+3) Einheiten.

flugzeuge – 370 Einheiten;

Hubschrauber – 331 Einheiten;

operative und taktische UAV s – 29.895 (+179) Einheiten;

s – 29.895 (+179) Einheiten; Marschflugkörper – 3.121 Einheiten;

Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Fahrzeuge und Tanker – 41.094 (+91) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.870 Einheiten.

Zur Erinnerung: Bis zum Abend des 19. März wurden 127 Gefechte an der Frontlinie verzeichnet. Der Feind griff am aktivsten im Sektor Pokrovsk an – 44 Mal.

Insbesondere fanden die Angriffe in den Gebieten Tarasivka, Yelizavetivka, Promin, Lysivka, Novoukrainka, Kotlyne, Zviryache, Vdaloye, Uspenivka, Preobrazhenka, Olexijivka, Valentynivka, Andrijvka und in Richtung Serhiivka statt.

Lesen Sie mehr über die gestrige Situation an der Frontlinie in einem Bericht von RBK Ukrajina.