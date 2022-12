Die Russen haben Ugledar, Avdeevka und Bachmut beschossen - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Pavlo Kyrylenko, sprach über die operative Situation in der Region am Morgen des 1. Dezember.

Ihm zufolge haben die Russen Ugledar in Richtung Volnovakha beschossen. Mindestens sechs Häuser wurden beschädigt, glücklicherweise gab es keine Verletzten. In Richtung Donezk kam es in der Nacht zu vereinzelten Einbrüchen in die Altstadt von Awdejewka, und am Morgen war die Stadt im Zentrum massivem Beschuss ausgesetzt. Ebenfalls am Morgen griff der Feind eine Infrastruktureinrichtung in Kurakhove mit einer Rakete an, wobei zwei Personen verletzt wurden.

Auch in Richtung Horlivka kam es zu Unruhen. In Bachmut gab es die größten Schäden: zwei Menschen wurden verletzt, ein Haus, ein Lagerhaus und ein Verwaltungsgebäude wurden beschädigt. Sporadischer Beschuss wurde auch in der Nähe von Razdoleivka, Yakovlevka und Bachmutskyi in der Gemeinde Soledarskyi verzeichnet.

In Richtung Lyssytschansk wurde in Torske von Lyman eine Person verletzt und ein Gebäude zerstört.

Zuvor hatte das US-Institut für Kriegsstudien berichtet, dass der russische Feldzug bei Bachmut zeigt, dass die russische Armee keine Lehren aus früheren Militäroperationen gezogen hat und weiterhin Verluste erleidet, die in keinem Verhältnis zu den Vorteilen stehen, die die Einnahme der Stadt bringen könnte.

Novyny vid Korrespondent.net in Telegram Abonnieren Sie unseren Kanal https://t.me/korrespondentnet