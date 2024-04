Russen töteten einen Zivilisten in Ocheretino in der Region Donezk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Beim Beschuss von Ocheretino in der Region Donezk wurde am Donnerstag, den 18. April, am Morgen eine Person getötet. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Vadim Filashkin, mit.

„Die Russen haben die Siedlung heute Morgen aus der Luft beschossen – sie haben direkt in das Haus eingeschlagen und einen 56-jährigen Mann getötet. Außerdem wurde heute bekannt, dass es zwei weitere Tote in der Gemeinde Ocheretinskaya gibt – infolge des Beschusses am 15. April in Netailovo wurden zwei Männer getötet“, heißt es in dem Bericht.

Es wird auch berichtet, dass heute unter Beschuss kam Chasovoyarska Gemeinde – dort verwundet eine 74-jährige Frau, sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

„Der Aufenthalt in der Region Donezk – gefährlich! Evakuieren Sie rechtzeitig!“ – mahnt der Leiter der regionalen Militärverwaltung.