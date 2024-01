Russen töteten sechs Menschen in der Gemeinde Mirnohrad in der Region Donetschyna

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit 21.00 Uhr ist bekannt, dass in der Gemeinde Mirnohrad im Bezirk Pokrowskij im Donbass infolge des russischen Beschusses am 6. Januar sechs Menschen ums Leben gekommen sind. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Vadim Filashkin, mit.

Unter den Toten sind auch drei Kinder.

„Das Dorf ist heute gegen 15 Uhr unter schweren Beschuss geraten. Eine Granate schlug direkt in das Haus ein, in dem sich die Familie befand. Darüber hinaus wurden 75 Häuser, ein medizinisches Zentrum und ein Verwaltungsgebäude unterschiedlich stark beschädigt. Weitere fünf Menschen wurden heute in Pokrowsk von den Russen getötet“, heißt es in der Meldung.

Wir möchten daran erinnern, dass bei dem russischen Angriff auf den Bezirk Pokrowsk im Donbass 11 Menschen getötet wurden, darunter auch Kinder. Weitere acht Bewohner des Gebiets wurden verletzt. Die Such- und Rettungsaktionen gehen weiter.