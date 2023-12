Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Invasoren versuchen, „Zeugenaussagen“ von Bewohnern der vorübergehend besetzten Gebiete gegen die Ukraine zu kaufen. Den Menschen wird Geld für „Geschichten über Aggressionen seitens des ukrainischen Militärs“ angeboten. Darüber berichtet am Sonntag, den 24. Dezember, der Pressedienst des Zentrums des nationalen Widerstands (Zentrum des nationalen Widerstands).

„Russland ist ein Synonym für Zynismus. am 24. Februar 2022 hat der russische Diktator Putin der ganzen Welt den Beginn des Krieges angekündigt. Hunderttausende Tote in der Bevölkerung, Hunderttausende zerstörte Häuser und Millionen von Flüchtlingen. Die Schuld dafür versucht die RF nun auf ihre Opfer abzuwälzen“, heißt es in der Botschaft.

Das Zentrum für Nationalen Widerstand stellt fest, dass die Besatzungsverwaltung im vorübergehend besetzten Gebiet Saporischschja verspricht, den „Opfern der ukrainischen Aggression“ eine Entschädigung zu zahlen. Die einzige Bedingung ist ein Antrag auf Erhalt, der in der Tat ein Beweis dafür ist, dass die Ukraine angeblich die Region angegriffen und Zivilisten beschossen hat.

„Das heißt, auf dem Territorium, das von der ganzen Welt als Teil der Ukraine anerkannt wird, erzählen die Russen von „ukrainischer Aggression“„, heißt es im Zentrum des nationalen Widerstands.

Wir möchten daran erinnern, dass sich die humanitäre Krise in den vorübergehend besetzten ukrainischen Gebieten verschlimmert. Insbesondere können die Menschen nicht medizinisch versorgt werden und es herrscht ein Mangel an Medikamenten.