Die Russen wollen ukrainische Kinder nach Russland bringen, angeblich als "Weihnachtsbäume"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Invasoren versuchen, 1.500 bis 2.000 Kinder aus den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine einzusammeln, um sie nach Russland zu bringen, angeblich als „Weihnachtsbäume“. Dies sagte der Bürgermeister von Melitopol, Iwan Fjodorow, in der Sendung des nationalen TV-Marathons TEDINI NOVINI.

Laut Fjodorow verstecken sich die Russen hinter Propaganda – Kinder werden angeblich zu den Neujahrsferien nach Moskau gebracht. Gleichzeitig erinnerte er an die Fälle, in denen im September Kinder aus Enerhodar, Kamjanka-Dniprowska und anderen besetzten Gebieten der Region Saporischschja zunächst für eine Woche auf die Krim und nach Russland verbracht wurden. Dann hielten sie sie zwei Monate lang in den Ferien fest.

Fedorov forderte alle in der Besatzung verbliebenen Eltern auf, ihre Kinder nicht den Invasoren zu übergeben.

„Der Feind hat wiederholt gezeigt, dass Russland sie entweder für Propaganda oder als ‚menschliches Schutzschild‘ braucht. Es ist daher nicht bekannt, ob die Kinder nach Hause zurückkehren werden“, sagte er…