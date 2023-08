Russen zerstörten ein Bluttransfusionszentrum in der Region Charkiw, es gibt Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben ein Bluttransfusionszentrum in der Region Charkiw bombardiert. Es gibt Opfer, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag, den 5. August, in Telegram.

„Russlands gelenkte Luftbombe gegen ein Bluttransfusionszentrum in der Ukraine. Heute Abend, Gemeinde Kupjansk in der Region Charkiw. Es gibt Tote und Verletzte. Mein Beileid! Unsere Rettungskräfte sind dabei, das Feuer zu löschen“, schrieb er.

Selenskyj merkte an, dass schon allein dieses Verbrechen alles über die russische Aggression aussagt.

„Bestien, die das zerstören, was einem einfach das Leben ermöglicht. Terroristen zu besiegen – das ist eine Frage der Ehre für jeden, der das Leben schätzt“, resümierte der Staatschef.