Russische Aktivitäten in der Nähe von Awdijiwka haben abgenommen - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Aktivität der russischen Truppen in Richtung Awdijiwka ist leicht zurückgegangen, der Feind rückt jedoch weiter vor. Darüber sagte der Sprecher der Verteidigungskräfte der Tavrian Richtung Alexander Shtupun in der Sendung TV-Marathon.

„In Richtung Awdijiwka hat die Aktivität des Feindes etwas abgenommen, aber er rückt weiter vor. Der Feind lässt keine Versuche aus, Awdijiwka einzunehmen. Unsere Soldaten halten die Verteidigung dort unerschütterlich aufrecht“, sagte er.

Laut Shtupun wirft Russland weiterhin gelenkte Bomben auf ukrainische Städte ab, wobei die meisten Treffer auf Siedlungen in der Nähe von Awdijiwka fallen.

Am Vortag hatte der Leiter der Militärverwaltung von Awdijiwka, Vitalij Barabasch, erklärt, die Russen hätten ihre Angriffe nach einer kurzen Pause wieder aufgenommen. Ihm zufolge rückte der Feind in der Nacht zum 20. Oktober vor und die Verteidigungskräfte waren darauf vorbereitet.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Walerij Saluschnyj am 19. Oktober Awdijiwka in der Region Donezk und Richtung Kupjansk in der Region Charkiw besucht hat, wo die russischen Angreifer aktiv geworden sind und Offensivaktionen durchführen. Dort führte er Stabsarbeit mit Brigadekommandeuren und Befehlshabern durch.