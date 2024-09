Russische Drohnen verletzten rumänischen Luftraum

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine Gruppe von Angriffsdrohnen der russischen Armee, die in der Nacht zum 8. September die Ukraine angegriffen hat, hat den rumänischen Luftraum verletzt.

Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

Die Agentur gab nicht an, wie viele Drohnen den Luftraum des Nachbarstaates in der Region Sabangia verletzt haben.

Das rumänische Verteidigungsministerium bestätigte, dass eine russische Drohne in der Nacht in den nationalen Luftraum des Landes eingedrungen ist. Es berichtete auch, dass die Drohne möglicherweise im Land abgestürzt ist.

„Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Einschlagstelle auf dem Territorium des Landes befindet, in einem verlassenen Gebiet in der Nähe der Stadt Periphery. Die Streitkräfte des Verteidigungsministeriums führen seit dem Morgen mit Luft- und Bodenteams Aufklärungsflüge in dem Gebiet durch“, so das Verteidigungsministerium.