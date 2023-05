Die Russische Föderation hat den Beschuss der drei Grenzregionen verstärkt - Maljar

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im letzten Monat haben die russischen Truppen den Beschuss der drei ukrainischen Grenzregionen – Charkiw, Tschernihiw und Sumy – verstärkt. Dies berichtete die stellvertretende Leiterin des Verteidigungsministeriums, Hanna Maljar, am 17. Mai.

Sie stellte fest, dass der Feind zwischen dem 8. und 16. Mai 162 Mal diese Regionen beschossen hat: 110 Mal in der Region Sumy, 29 Mal in der Region Tschernihiw und 23 Mal in der Region Charkiw.

„Die feindliche Armee schießt täglich mit verschiedenen Waffentypen auf Zivilisten und zerstört zivile Objekte – Kindergärten, Krankenhäuser und Schulen. Es gibt Tote und Verwundete, darunter auch Kinder. Russland führt einen Krieg ohne Regeln und verletzt systematisch die Normen des humanitären Völkerrechts“, betonte der stellvertretende Minister.

Darüber hinaus versucht die russische Armee mit Artillerie- und Luftangriffen in den Grenzregionen, die ukrainischen Streitkräfte ständig unter Spannung zu halten und sie daran zu hindern, sich in andere Richtungen zu bewegen.