Die Russische Föderation greift die Ukraine mit Mopeds an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben am Sonntagabend, dem 1. Januar, zwei Gruppen von Shahed-Kampfdrohnen in den ukrainischen Luftraum eindringen lassen, so Witalij Kim, Leiter der Militärverwaltung der Region Mykolayiv.

„Air. 2 Gruppen von Mopeds“, schrieb Kim.

Der Leiter des Regionalrats von Dnipropetrowsk, Nikolaj Lukaschuk, warnte ebenfalls vor Drohnenangriffen.

„Drohung durch Mopeds. Wir glauben an die Streitkräfte der Ukraine“, schrieb er.

Ab 23:40 Uhr wurde in den Regionen Mykolajiw, Cherson, Kirowograd, Saporischschja, Dnipropetrowsk, Donezk, Tscherkassy, Poltawa, Charkiw, Sumy und Kiew Luftalarm ausgerufen.

In den sozialen Medien wird über Explosionsgeräusche in der Region Dnipropetrowsk berichtet, eine offizielle Bestätigung gibt es jedoch noch nicht. Mögliche Luftverteidigungsarbeiten…