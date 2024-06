Die Russische Föderation hat die Operation in Charkiw nicht durchgeführt - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Streitkräfte der Ukraine sind dabei, die russischen Einheiten, die die Region Charkiw terrorisieren, maximal zu vernichten, sagte der Präsident.

Die russischen Invasoren haben ihren Plan im Norden der Region Charkiw nicht verwirklicht. Dies sagte am Samstag, den 8. Juni, der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft nach einem Gespräch mit dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine Olexander Syrskyj.

„Habe heute mit dem Oberbefehlshaber gesprochen – ganz allgemein über die Situation. Schwerwiegendes Ergebnis – die Tatsache, dass die russische Armee ihre Operation in Charkiw nicht durchgeführt hat“, sagte der Staatschef.

Laut Selenskyj „schrecken wir sie jetzt so weit wie möglich ab und vernichten russische Einheiten, die in unser Land eindringen und die Region Charkiw terrorisieren.“

Der Staatschef sagte auch, dass die Richtung Charkiw bereits gestärkt worden sei.

„Und sie wird weiter gestärkt werden“, versicherte er.

Außerdem hörte Selenskyj den Bericht von Syrskyj über die Situation in den Richtungen in der Region Donezk, wo es jetzt am schwierigsten ist.

„Wir arbeiten daran, mehr Reserven in unserer Armee bereitzustellen“, sagte der Präsident.

Wir möchten daran erinnern, dass die russischen Aggressoren am 10. Mai eine Offensive im Norden der Region Charkiw gestartet haben. Sie eroberten etwa 10 Dörfer, die größtenteils in der „Grauzone“ liegen, und begannen den Kampf um die Stadt Wowtschansk.

Seit dem 8. Juni kontrollieren die ukrainischen Streitkräfte den größten Teil von Wowtschansk. Medienberichten zufolge haben die ukrainischen Truppen vor kurzem erfolgreich einen Gegenangriff gestartet und mehrere Viertel der Stadt befreit.