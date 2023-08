Die Russische Föderation hat Schwierigkeiten mit dem Einsatz von Luftfahrzeugen in der Ukraine - Geheimdienstinformationen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den letzten Wochen ist die Effektivität der russischen taktischen Luftstreitkräfte im Süden der besetzten ukrainischen Gebiete im Vergleich zu Anfang Juni, dem Beginn der Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte, merklich zurückgegangen. Dies geht aus dem Bericht des Verteidigungsministeriums auf der Grundlage von Erkenntnissen vom Montag, dem 7. August, hervor.

Es wird darauf hingewiesen, dass die russische taktische Kampfflugzeugflotte während des Sommers in der Regel mehr als 100 Einsätze pro Tag flog, die jedoch aufgrund der Bedrohung durch die ukrainische Luftabwehr fast immer auf Operationen über dem von Russland kontrollierten Gebiet beschränkt waren.

„Russland hat versucht, dieses Problem zu überwinden, indem es zunehmend einfache Freifallbomben mit Planungsvorrichtungen zur Erhöhung der Reichweite einsetzt. Die Flugzeuge können diese Bomben viele Kilometer von ihren Zielen entfernt abwerfen, müssen aber noch ihre dauerhafte Genauigkeit unter Beweis stellen“, heißt es in dem Bericht.

Gleichzeitig haben russische Kampfhubschrauber zu Beginn der Gegenoffensive der Verteidigungskräfte in der Südukraine seit Juni 2023 ihre Effektivität unter Beweis gestellt. In den letzten Wochen habe Russland jedoch gezeigt, dass es immer weniger in der Lage sei, im Süden der besetzten ukrainischen Gebiete eine wirksame taktische Luftwaffe aufzustellen, so das britische Verteidigungsministerium.