Russische Föderation setzt chemische Waffen ein - Ukrainische Streitkräfte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Olexij Dmytrashkovskyy, Sprecher der tawrischen Verteidigungskräfte, hat erklärt, dass Russland aktiv chemische Waffen gegen das ukrainische Militär einsetzt. Bei dem betreffenden chemischen Element handelt es sich um Luisit.

„Die Situation in Richtung Bachmut ist kompliziert. Der Feind setzt zunehmend chemische Waffen ein. So wird beim Artilleriebeschuss das Element, das vorläufig als Luisit bezeichnet wird, eingesetzt“, sagte Dmitraschkowski.

Ihm zufolge gibt es bereits Opfer dieses chemischen Elements. Die Symptome sind Übelkeit, Erbrechen und Bewusstlosigkeit.

Lewisit ist ein Derivat des dreiwertigen Arsens, dessen Verbindungen hochgiftig sind. Im Jahr 1993 wurde Lewisit durch das Chemiewaffenübereinkommen als chemische Waffe verboten. Es wurde in Liste 1 der Verordnungen über die Herstellung und den Verkehr mit gefährlichen Stoffen aufgeführt. Lewisit ist fast unsichtbar und zeigt 3-5 Minuten nach Kontakt mit der Haut oder dem Körper erste Anzeichen von Schäden. Die Schwere der Schädigung hängt von der Dosis und der Dauer des Aufenthalts in einer mit Lewisit kontaminierten Atmosphäre ab. Beim Einatmen von Dämpfen oder Aerosolen sind zunächst die oberen Atemwege betroffen. Bei leichten Vergiftungen können die Läsionen nach einigen Tagen verschwinden. Schwere Vergiftungen gehen mit Übelkeit, Kopfschmerzen, Stimmverlust, Erbrechen und allgemeiner Schwäche einher. Krämpfe in der Brust und Kurzatmigkeit sind Anzeichen für schwere Vergiftungen. Die Sehorgane sind sehr empfindlich gegenüber Luisit, ein Tropfen Gift im Auge führt nach 7-10 Tagen zum Verlust des Sehvermögens.