Russische Föderation setzt Teilrückzug der Truppen fort - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Truppen setzen den Teilrückzug ihrer Einheiten aus dem Norden der Region Kiew in Richtung der Grenze zu Belarus fort. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am 1. April in einer Morgenbesprechung mit.

„Die Bewegung gemischter Kolonnen von Geräten unterschiedlicher Anzahl wird aufgezeichnet. Zu den Konvois gehören auch zivile Fahrzeuge (Lastwagen, Busse, Lieferwagen, Autos), die während der vorübergehenden Besetzung der Gebiete von russischen Invasoren entführt wurden. Darüber hinaus entfernt der Feind geplündertes Eigentum“, betonte die ukrainische Militärführung.

In den vorübergehend besetzten Gebieten setzt der Feind seine rechtswidrigen Aktionen fort, schränkt die Bewegungsfreiheit der Zivilbevölkerung ein, nutzt Häuser und Wohnungen von Anwohnern als Unterkünfte für das Personal und nimmt Anwohner und Aktivisten als Geiseln.

Plünderungen und Gewalt gegen ukrainische Bürger gehen weiter.

In einigen Gebieten, die vorübergehend vom Feind besetzt sind, versucht das russische Militär, die Unternehmen zu zwingen, Waren und Dienstleistungen in russischen Rubel zu bezahlen.

Die ukrainischen Streitkräfte in den Regionen Donezk und Luhansk haben im Laufe des Tages sieben feindliche Angriffe abgewehrt und drei Panzer, zwei gepanzerte Mannschaftstransportwagen, zwei Fahrzeuge und zwei Artilleriesysteme zerstört. Auch eine Orlan-10-Drohne wurde abgeschossen.

„Die ukrainischen Verteidigungskräfte erfüllen weiterhin erfolgreich ihre Aufgaben, verfolgen den sich zurückziehenden Feind, durchbrechen die Verteidigungsstellungen der Besatzer und befreien schrittweise ukrainische Gebiete“, resümierte der Generalstab.