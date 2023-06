Die Russische Föderation versucht, Stellungen in der Nähe des Wasserkraftwerks Kachowka zurückzuerobern - Humenjuk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Feind versucht, in die Stellungen zurückzukehren, die er vor der Sprengung des Staudamms des Wasserkraftwerks Kachowka eingenommen hatte. Dies wird jedoch dadurch erschwert, dass die Gebiete, die sie zuvor vermint hatten, geräumt werden müssen. Dies erklärte Natalia Humenjuk, Leiterin des gemeinsamen Pressezentrums des Einsatzkommandos Süd, in einem TV-Marathon.

„Jetzt, da das Wasser in den Kanal zurückkehrt und sich sogar noch tiefer in den Kanal zurückzieht, versucht der Feind, in seine Stellungen zurückzukehren. Das ist schwierig für sie, denn die Karte der Minenfelder hat sich stark verändert“, sagte sie.

Laut Humenjuk hat das „große Wasser“ die russischen Minenfelder verstreut, die die Angreifer am linken Ufer verlegt haben.

„Bevor sie zurückkehren, müssen sie das Gebiet räumen. Darüber hinaus wird ihre Arbeit durch die Verbreitung von Darminfektionen erschwert“, fügte sie hinzu.

Ihr zufolge haben die Russen am linken Ufer jetzt „eine harte Zeit, weil sie einen sehr großen Trinkwassermangel haben und ihre Logistik nicht gesichert ist“.