Russische Invasoren drohen Ukrainern mit der Deportation nach Sibirien - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der vorübergehend besetzten Stadt Genitschesk in der Region Cherson drohen russische Eindringlinge Ukrainern ohne russischen Pass mit der Deportation nach Sibirien und der Beschlagnahmung ihres gesamten Eigentums. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 11. Juli in einem Abendbulletin mit.

„Nach den vorliegenden Informationen ist es um ein Vielfaches einfacher geworden, „in den Keller“ zu gelangen“, – heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die lokalen Kollaborateure, die sich gegenüber den russischen Besatzungsbehörden profilieren wollen, ständig die Bürger verleumden und grundlose Kontrollen der Einheimischen durchführen.

„Außerdem drohen die Invasoren der lokalen Bevölkerung, dass die Bürger ohne russischen Pass nach Sibirien abgeschoben werden und ihr gesamtes Eigentum beschlagnahmt wird“, so der Generalstab.