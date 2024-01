Russische Invasoren graben neue Verteidigungslinien im Süden der Ukraine - Bürgermeister von Melitopol

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Invasoren bauen neue Verteidigungsanlagen und Verteidigungslinien um die vorübergehend besetzten Städte Melitopol, Tokmak, Polohy und Molochansk in der Region Saporischschja. Dies erklärte der Bürgermeister von Melitopol, Iwan Fedorow, am Dienstag, den 9. Januar, in der Sendung des nationalen TV-Marathon.

Dem Bürgermeister zufolge war es möglich, mit Hilfe eines Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation neue Objekte zu fixieren.

„Erst neulich konnten wir Satellitenbilder sehen, auf denen der Bau neuer Verteidigungsanlagen zu sehen war. Das heißt, der Feind bleibt nicht bei dem stehen, was er im Frühjahr gebaut hat“, stellte er fest.

Fedorow wies darauf hin, dass wir über Dutzende von Kilometern neuer Gräben und Verteidigungsanlagen in den Regionen Saporischschja und Donezk sprechen.

„Gleichzeitig bauen sie um Poloh und Melitopol neue Verteidigungsanlagen. Und sie tun dies, um den Vormarsch unserer ukrainischen Streitkräfte in die vorübergehend besetzte Region Saporischschja zu verlangsamen und zu erschweren“, sagte er.

Der Bürgermeister wies darauf hin, dass der Feind trotz der „siegreichen“ Erklärungen der russischen Propaganda über angebliche Erfolge an der Front die Städte und Wege der „tiefen Rückseite“ ständig weiter verstärkt.

„Der Feind tut dies en masse….. Sie bauen weiterhin Verteidigungsanlagen von Melitopol in Richtung Krim“, sagte der Bürgermeister.