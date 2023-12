Russische Truppen beschossen Torezk und Awdijiwka, vier Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Dienstag, den 26. Dezember, beschossen die Russen Donetschyna. Vier Menschen starben. Darüber berichtet das Büro des Generalstaatsanwalts.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Invasoren am Morgen die Stadt Torezk mit Artillerie beschossen haben. Durch die Explosionen in seinem eigenen Hof starb eine 67-jährige Frau und auf der Fahrbahn in der Nähe des örtlichen Krankenhauses starb ein 74-jähriger Mann.

Die Russen griffen auch die Siedlung Severnoye an, wo ein 73-jähriger Mann starb und ein 62-jähriger Bewohner in der Nähe eines Privathauses verwundet wurde.

Darüber hinaus hat die russische Armee Awdijiwka angegriffen. Eine Granate traf ein Haus, tötete einen 61-jährigen Mann und ließ seine 56-jährige Frau unter den Trümmern zurück.

Die Frau wurde mit einer offenen Schädelfraktur, einer Hirnprellung und mehreren Schrapnellwunden am ganzen Körper ins Krankenhaus eingeliefert. Der Zustand des Opfers wird jetzt als ernst eingeschätzt.

Die Angreifer beschossen auch das Dorf Konstantinovka im Bezirk Pokrovsky. In ihrem eigenen Haus wurde eine 61 Jahre alte Frau getötet, die von russischen Granatsplittern in Brust und Bauch getroffen wurde.

Wir werden daran erinnern, dass russische Truppen das Gebiet Cherson beschossen haben, wobei zwei Zivilisten getötet wurden.