Russische Truppen haben in der Region Cherson einen Zivilisten getötet, vier Dörfer werden ohne Gas bleiben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Vier Siedlungen werden ohne Gas bleiben: Stanislav, Shirokaya Balka, Aleksandrovka und Sofiyivka. Das sind mehr als zweitausend Verbraucher.

In der Region Cherson wurde infolge des russischen Beschusses ein Zivilist getötet und eine Frau verwundet. Darüber berichtete am Samstag, den 11. Mai, der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin.

„Die russische Armee hat einen weiteren Bewohner der Region Cherson getötet und eine Frau verwundet. In der Nacht griff der Feind friedliche Siedlungen aus Flugzeugen an. Eine der UABs traf ein Privathaus in Tyagintse, das sich im Bezirk Beryslaw befindet. Leider starb ein Mann noch am Ort des Einschlags. Ebenfalls durch den Flug wurde eine Frau verletzt. Die Sanitäter leisteten ihr vor Ort Hilfe, das Opfer lehnte eine Einweisung ins Krankenhaus ab“, heißt es in der Meldung.

Am Nachmittag des 11. Mai meldete der Leiter der regionalen Militärverwaltung, dass unter russischem Beschuss die Gasverteilungsstation in der Gemeinde Stanislavskaya getroffen wurde.

„Ohne Gas werden vier Siedlungen bleiben: Stanislav, Shirokaya Balka, Alexandrovka und Sofiyivka. Das sind mehr als zweitausend Verbraucher. Sobald es die Sicherheitslage erlaubt, werden Spezialisten mit der Wiederherstellung beginnen. Die Reparaturen werden durch zahlreichen Beschuss erschwert“, fügte Prokudin hinzu.

Wir werden daran erinnern, dass durch den feindlichen Angriff der Invasoren auf die Bezirke Bachmut und Pokrovka in Donetschina zwei Menschen getötet wurden, zwei weitere wurden verletzt.