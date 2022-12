Die Russen haben die Entbindungsstation des Krankenhauses in Cherson angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russische Invasoren beschossen eine medizinische Einrichtung im befreiten Cherson, es gab keine Verletzten, sagte der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes Kyrylo Tymoshenko.

Quelle: Tymoshenko in Telegram. Cherson Polizei und Cherson Regional Military Administration in einem Kommentar zu UP

Tymoshenko’s direkte Rede: „Feindliche Granaten haben die Entbindungsstation des Krankenhauses getroffen.

Das Gebäude ist beschädigt.

Medizinisches Personal, Patienten und Kinder wurden nicht verletzt!“.

Details: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht haben die örtlichen Behörden diesen Beschuss nicht gemeldet.

Informationen und Fotos wurden nur von Jermaks Stellvertreter veröffentlicht.

VIDEO DES TAGES Gleichzeitig meldete der Pressedienst der Polizei des Gebiets Cherson, dass am 9. Dezember um 04.00 Uhr das klinische Krankenhaus der Stadt Cherson, das nach O.S. Luchansky benannt ist, beschossen wurde. Keine Verletzten.

Es gibt keine Informationen über einen neuen Beschuss einer medizinischen Einrichtung in der Stadt.

Aktualisiert: Später stellte der Pressedienst der Militärverwaltung der Region Cherson klar, dass es sich um die Entbindungsstation des Krankenhauses handelte, die am Nachmittag des 9. Dezember beschossen wurde.