510 Granaten sind im Laufe des Tages in der Region Cherson gelandet, es gibt Tote und Verwundete

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Laufe des vergangenen Tages, dem 31. Oktober, haben russische Truppen das Gebiet Cherson mehr als 90 Mal beschossen, eine Person wurde getötet, es gibt Verletzte. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin, mit.

„Im Laufe des letzten Tages hat der Feind 94 Beschüsse durchgeführt und dabei 510 Granaten aus Mörsern, Artillerie, Granaten, Panzern, unbemannten Luftfahrzeugen und Flugzeugen, davon 2 Raketen, abgefeuert. Auf die Stadt Cherson feuerte der Feind 24 Granaten ab. Es gab 30 UAB-Angriffe auf Siedlungen in der Region Cherson. Treffer gab es in den Bezirken Beryslaw und Cherson“, heißt es in der Meldung von Prokudin.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung sagte, dass unter feindlichem Feuer Wohnviertel von Siedlungen in der Region getroffen wurden; Wartungsstation und Lagerhäuser in Cherson.

Infolge feindlicher Angriffe in der Region Cherson am 31. Oktober wurden eine Person getötet und acht weitere verwundet.

Wir werden daran erinnern, dass am Dienstagabend in der Region Dnipropetrowsk zwei unbemannte Luftfahrzeuge – Drohnen vom Typ Shahed-131/136 – abgeschossen wurden. Und im Gebiet Tscherkassy arbeitete die Luftabwehr.

Die Ankunft in der Ölraffinerie in Krementschuk wurde registriert.