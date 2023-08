Die russische Zentralbank hat den Zinssatz aufgrund des Rubelverfalls drastisch angehoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Verwaltungsrat der Bank von Russland beschloss auf einer Dringlichkeitssitzung, den Leitzins um 3,5 Prozentpunkte – von 8,5 % auf 12 % pro Jahr – anzuheben. Dies gab die Zentralbank am Dienstag, den 15. August bekannt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung getroffen wurde, um die Risiken für die Preisstabilität zu begrenzen.

„Der Inflationsdruck nimmt weiter zu. Nach der Bewertung vom 7. August stieg die jährliche Inflationsrate auf 4,4 %. Gleichzeitig beschleunigt sich der aktuelle Preisanstieg weiter. Im Durchschnitt der letzten drei Monate lag die saisonbereinigte aktuelle Wachstumsrate bei 7,6 Prozent auf Jahresbasis. Der gleiche Indikator für die Kerninflation stieg auf 7,1 %“, heißt es in der Erklärung.

Die Zentralbank räumt ein, dass der Anstieg der Inlandsnachfrage, der die Kapazität zur Ausweitung der Produktion übersteigt, den anhaltenden Inflationsdruck erhöht und die Dynamik des Rubel-Wechselkurses aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Importen beeinflusst. Infolgedessen verstärkt sich der Effekt der Übertragung der Rubelabwertung auf die Preise und die Inflationserwartungen steigen.

Der Diskontsatz ist das Äquivalent zu den Kosten des Geldes in der Wirtschaft. Zu diesem Satz stellt die ukrainische Nationalbank den Geschäftsbanken Mittel zur Verfügung, die ihrerseits Kredite an natürliche und juristische Personen vergeben. Der Diskontsatz wirkt sich also auf die Kosten der Kreditmittel aus. Ein Anstieg des Diskontsatzes bedeutet einen Anstieg der Inflationsrate und einen Rückgang des Wirtschaftswachstums im Lande.