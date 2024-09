Russland hat alle ukrainischen Wärmekraftwerke zerstört - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 22. September traf der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in New York (USA) ein, um an Veranstaltungen im Rahmen der Hochrangigen Woche der UN-Generalversammlung teilzunehmen

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die russische Armee alle ukrainischen Wärmekraftwerke und einen großen Teil der Kapazität der Wasserkraftwerke zerstört hat.

Der Staatschef sagte dies während einer Rede in der Debatte der UN-Generalversammlung am 25. September.

Selenskyjs Besuch in den Vereinigten Staaten

Am 23. September begann der Zukunftsgipfel im UN-Hauptquartier in New York, wo Präsident Selenskyj eine Rede hielt.

Ebenfalls am Rande der UN-Generalversammlung traf sich Präsident Selenskyj mit einer überparteilichen Delegation des US-Kongresses. Thema des Treffens war der Victory-Plan.

Am 24. September sprach Selenskyj in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates, in der er sagte, dass Russland drei ukrainische Atomkraftwerke angreifen wolle und dass Kiew die entsprechenden Beweise habe. Der Präsident gab jedoch nicht an, um welche Atomkraftwerke es sich handelt.

Selenskyj traf sich auch mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und dem italienischen Ministerpräsident Giorgia Meloni.