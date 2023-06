Russland beschießt Kostjantyniwka in der Region Donezk: Frau und Kind verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Heute, am 17. Juni, wurden bei einem Artillerieangriff in Kostjantyniwka in der Region Donezk ein Kind und eine Frau verwundet. Dies teilte das Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine mit.

„Ein 9-jähriges Mädchen wurde durch den Einschlag von Granaten in einem privaten Bereich verletzt. Bei ihr wurden geschlossene Brust- und Bauchverletzungen, eine offene Schulterfraktur, Risswunden an den Beinen und mehrere Abschürfungen am Körper diagnostiziert. Auch eine 57-jährige Frau wurde mit einer Schrapnellwunde am Bein ins Krankenhaus gebracht. Der Zustand der Opfer wird jetzt als stabil eingeschätzt“, heißt es in der Erklärung.

Berichten zufolge wurden durch den Beschuss 11 Wohnhäuser, eine Garage, ein Auto, eine Gasleitung und Stromnetze beschädigt.

Vorläufigen Berichten zufolge wurde die Siedlung mit Fassartillerie beschossen.