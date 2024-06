Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Behörden führen in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine eine organisierte Propagandaarbeit mit Jugendlichen durch.

Die Russen schaffen gefälschte lokale Medien in den vorübergehend besetzten Gebieten, um das Informationsfeld zu isolieren. Darüber berichtet am Sonntag, den 23. Juni, das Zentrum für nationalen Widerstand.

„Diese vom Kreml finanzierten Medien sollen angeblich die „Stimme der Einheimischen“ sein. Die Redaktionen werden jedoch von Russen geleitet, und sie wurden alle bereits nach der Einnahme der Region gegründet“, stellt das Zentrum für nationalen Widerstand fest.

Es stellt fest, dass der Feind, um den Personalmangel in den so genannten lokalen Medien zu verringern, in den vorübergehend besetzten Gebieten Medienschulen mit kostenloser Ausbildung einrichtet.

„Indem sie mit dem Wunsch junger Menschen spielen, berühmt und unabhängig von ihren Eltern zu werden, rekrutieren die Russen einheimische Teenager, um für ihre Propagandamaschine zu arbeiten“, heißt es in dem Bericht.

