Russland hat einen Kalibr-Raketenwerfer in das Schwarze Meer entsandt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland hat zehn seiner Schiffe in den Kampfeinsatz im Schwarzen Meer geschickt, darunter eine Trägerrakete, die mit acht Kalibr-Raketen ausgestattet ist. Dies meldete die ukrainische Marine der Streitkräfte am 15. Januar.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass im Asowschen Meer und im Mittelmeer jeweils ein russisches Schiff präsent ist, von denen keines ein Raketenträger ist.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Russen in der Nacht zum 13. Januar einen weiteren massiven Raketenangriff auf die Ukraine durchgeführt haben. Zunächst wurden Raketen des Typs Ch-101/555/55 von der Tu-95MS gestartet. Später wurde bekannt, dass in der Luft Kinschal-Raketen auftauchten, die von MiG-31-Flugzeugen abgefeuert wurden. Es wurden 40 feindliche Ziele beschossen, von denen die ukrainische Luftabwehr acht Marschflugkörper abgeschossen hat. Das Militär stellte fest, dass Russland Marschflugkörper, aeroballistische Raketen, ballistische Raketen, Flugzeuge, Flugabwehrlenkraketen und Kampfdrohnen eingesetzt hat.

Nach Angaben des Institute for the Study of War hat sich das ukrainische Militär an die russischen Raketen- und Drohnenangriffstaktiken angepasst, aber die Russen experimentieren weiter, um die ukrainische Luftverteidigung zu durchdringen.