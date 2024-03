Russland greift mit Drohnen an, in einer Reihe von Regionen wurde Luftalarm ausgerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Angriffsdrohnen greifen die Ukraine aus südlicher Richtung an. In einer Reihe von Regionen wurde ein Luftalarm ausgerufen. Das teilte die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte am Samstag, den 16. März, im Telegram mit.

Insbesondere wird der Alarm in den Regionen Odessa, Mykolajiw, Dnipropetrowsk, Charkiw, Poltawa, Sumy und Tschernihiw ausgerufen.

„Achtung! UAVs vom Schwarzen Meer in Richtung Odessa! UAVs aus Saporischschja in Richtung Dnipro!“, warnte das Militär.

Die Bewohner der Regionen, in denen der Alarm ausgelöst wurde, wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

In den Verteidigungskräften des Südens der Ukraine fügte hinzu, dass in der Region Odessa Kampfhandlungen gegen feindliche UAVs stattfinden.

Wir werden daran erinnern, dass die ukrainischen Verteidiger gestern Abend 27 feindliche Kamikaze-Drohnen auf dem Territorium mehrerer Regionen abgeschossen haben.

