Russland greift eine weitere Energieanlage in der Oblast Odessa an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Abend des 4. März hat Russland zum vierten Mal innerhalb von zwei Wochen eine weitere DTEK-Energieanlage in der Oblast Odessa angegriffen, berichtet der Pressedienst von DTEK: „Letzte Nacht hat der Feind eine weitere DTEK-Energieanlage in der Oblast Odessa angegriffen. Dies ist der vierte Angriff auf das Stromnetz der Region innerhalb von zwei Wochen“, hieß es in der Erklärung. Gleichzeitig sagte das Energieunternehmen nicht, um welches Kraftwerk es sich handelte und wie groß das Ausmaß der Zerstörung war. „Sobald die Energietechniker die Erlaubnis der Rettungskräfte erhalten, werden sie mit den Notreparaturarbeiten beginnen“, fügte das Energieunternehmen hinzu.

Zur Erinnerung: Am Abend des 19. Februar griff Russland erneut Odessa mit Angriffsdrohnen an, wobei ein Mann verletzt wurde und Schäden entstanden. Es wurde festgestellt, dass etwa fünftausend Einwohner eines Bezirks von Odessa aufgrund des Angriffs ohne Stromversorgung blieben. Russland setzte seinen Energieterror in der Region Odessa die zweite Nacht in Folge fort und schlug auf eine DTEK-Stromanlage ein.

Am 4. März griff das russische Militär erneut die Energieanlage von DTEK in der Region Odessa an.