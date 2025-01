Russland griff Kiew mit Drohnen an: Die Trümmer beschädigten den Balkon einer Wohnung in Obolon

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 31. Januar haben russische Angreifer erneut versucht, Kiew mit Drohnen anzugreifen. Es wurde beobachtet, wie in einem der Stadtteile Trümmer herunterfielen und den Balkon einer Wohnung in einem mehrstöckigen Gebäude beschädigten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Kiewer Bürgermeisters Witalij Klitschko.

„In Obolon, nach vorläufigen Daten, als Folge des Sturzes der Drohne Trümmer, wurde Glas gebrochen und der Balkon in einer der Wohnungen in einem Hochhaus beschädigt“, sagte die Erklärung.

Klitschko teilte außerdem mit, dass Rettungskräfte und Sanitäter bereits am Tatort sind. Bis jetzt gibt es keine Verletzten.

Russische Drohnenangriffe

Zur Erinnerung: Vor etwa einer Stunde kam es in Kiew zu einer Reihe von Explosionen. Die Geräusche waren vor dem Hintergrund eines russischen Drohnenangriffs zu hören.

Zuvor hatte RBK Ukrajina berichtet, dass die russische Armee in der vergangenen Nacht 81 Angriffsdrohnen in der Ukraine eingesetzt hat. Die Luftabwehrkräfte waren in 10 Regionen des Landes im Einsatz.

Als Ergebnis der Abwehr des feindlichen Angriffs wurden bis 09:00 Uhr 37 Drohnen abgeschossen. Weitere 39 gingen lokal verloren, ohne dass dies negative Folgen hatte.

Dennoch gelang es dem Feind, eines der Hochhäuser in Sumy anzugreifen. Der Angriff hatte Tote und Verletzte zur Folge. Lesen Sie mehr darüber in dem Artikel von RBK Ukrajina.