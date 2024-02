Russland kauft Starlink in arabischen Ländern - Main Intelligence Directorate

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren kaufen Starlink in arabischen Ländern. Und die Kosten für ein Set betragen 200 Tausend Rubel (2,2 Tausend Dollar, Anm. d. Red.). Dies teilte die Hauptdirektion für Nachrichtendienste (Main Directorate of Intelligence) des Verteidigungsministeriums der Ukraine am Dienstag, den 13. Februar mit.

„Die Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums informiert: Der Aggressorstaat Russland kauft Kommunikationsausrüstung, darunter Starlink-Satelliten-Internet-Terminals, für den Einsatz im Krieg in arabischen Ländern“, heißt es in dem Bericht.

Nach Angaben des Geheimdienstes diskutieren die Russen in einem neuen abgehörten Funkspruch die Möglichkeit, ein Starlink-Satellitenkommunikationsterminal zu kaufen.

Einem der Eindringlinge zufolge „bringen die Araber alles mit: Kabel, Wifi, Router…“ und die Kosten für den Kauf eines Starlink-Geräts betragen 200 Tausend Rubel

Erinnern Sie sich, vor einer Woche gab es Informationen, dass die Russen an der Front begonnen haben, Starlink-Terminals zu verwenden. Später in der Hauptdirektion des Geheimdienstes bestätigt die Daten und veröffentlichte Beweise.

In der Hauptdirektion des Geheimdienstes glaubt man, dass der Feind Starlink-Terminals über Drittländer dank des sogenannten Parallelimports erhält.

Auch der Milliardär Elon Musk reagierte auf die Situation. Er versicherte, dass sein Unternehmen SpaceX weder direkt noch indirekt Starlink-Terminals an Russland verkauft.