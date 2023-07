Russland meldet "Abwehr des Angriffs von 25 UAVs auf die Krim"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Verteidigungsministerium teilte heute Morgen, 30. Juli, mit, dass es „einen Versuch des Kiewer Regimes, die Krim mit 25 Drohnen anzugreifen, gestoppt“ habe.

„Heute Nacht wurde ein Versuch des Kiewer Regimes gestoppt, einen terroristischen Angriff mit fünfundzwanzig unbemannten Luftfahrzeugen vom Typ Flugzeug auf Objekte auf dem Territorium der Halbinsel Krim zu verüben. Sechzehn ukrainische UAVs wurden durch Flugabwehrfeuer zerstört. Weitere neun ukrainische Drohnen wurden durch elektronische Zielerfassung ausgeschaltet und stürzten in den Gewässern des Schwarzen Meeres und am Kap Tarkhankut ab. Es gibt keine Verletzten und keine Zerstörungen als Folge des beendeten Terrorangriffs“, so der Pressedienst des russischen Ministeriums.

Zuvor hatte der Gauleiter des besetzten Teils der Region Cherson, Wladimir Saldo, erklärt, dass die Streitkräfte der Ukraine in der vergangenen Nacht versucht haben sollen, die Eisenbahnlinie zwischen der Region und der Krim zu zerstören. Angeblich wurden 12 Langstreckenraketen vom Typ Storm Shadow abgeschossen. Saldo behauptete, dass „alle Raketen von der Luftverteidigung abgeschossen wurden“.

Die ukrainischen Streitkräfte bestätigten den Angriff auf die Tschonhar-Brücke, ohne die Art der dabei eingesetzten Waffen zu nennen.