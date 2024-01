Russland meldet drei abgeschossene "ukrainische Raketen"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 15. Januar sagte der Gouverneur der Region Kursk der Russischen Föderation, Roman Starovoit, dass das Luftabwehrsystem über Kursk und der Region aktiviert worden sei und berichtete später von drei abgeschossenen „ukrainischen Raketen“.

Quelle: Starovoit in Telegram

Direkte Rede: „Die Luftabwehr wurde am Himmel über Kursk und der Region Kursk ausgelöst. Ich bitte die Einwohner, Ruhe zu bewahren!“

Update: Starovoit erklärte später, dass nach vorläufigen Informationen „3 ukrainische Raketen über dem Gebiet des Bezirks Fatez von regulären Flugabwehrsystemen abgeschossen worden sein sollen“.