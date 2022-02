Russland plant Völkermord in der Ukraine - Außenministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei einer geplanten Invasion töten und verletzen russische Truppen absichtlich Ukrainer. Russland plant einen Völkermord in der Ukraine. Das ukrainische Außenministerium erklärte in einer am Samstag, 26. Februar, veröffentlichten Erklärung.

„Die Aktionen (der russischen Truppen – Anm. d. Red.) sollten im Zusammenhang mit der Rhetorik von Präsident Putin betrachtet werden, der die Existenz des ukrainischen Volkes leugnet, was darauf hindeutet, dass Russland absichtlich Menschen tötet, um einen Völkermord zu begehen“, heißt es in der Erklärung.

Das Außenministerium betont, dass Moskau öffentlich versucht hat, seine eigene Aggression gegen die Ukraine als Mittel zur Verhinderung und Bestrafung des angeblichen Völkermords, der in unserem Land stattfindet, zu rechtfertigen.

„Diese dreiste Manipulation entbehrt jeglicher Grundlage, wie die ganze Welt weiß. Die Ukraine weist den von Russland erhobenen Vorwurf des Völkermordes entschieden zurück und weist alle Versuche zurück, solche manipulativen Behauptungen als Vorwand für eine angeblich unrechtmäßige Aggression zu benutzen“, so Kiew.

Das ukrainische Außenministerium erinnerte daran, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist und damit die schwerwiegendsten Menschenrechtsverpflichtungen der internationalen Gemeinschaft auf zynische Weise missachtet hat.

Das Präsidialamt erklärte heute, die russische Seite habe gelogen, als sie behauptete, die Truppen des Angreiferlandes hätten den Befehl, die Offensive bis zu Gesprächen mit Kiew einzustellen…