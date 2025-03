Russland schlägt in der Region Saporischschja zu: zwei Siedlungen sind ohne Gas

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Beschuss der Region Saporischschja hat Tausende von Kunden ohne Gasversorgung zurückgelassen. Die Rettungskräfte löschten das Feuer am Ort des Angriffs innerhalb von fünf Stunden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow.

In der Nacht des 9. März hatten die Rettungskräfte das Feuer, das durch den Beschuss aus dem Aggressorland entstanden war, vollständig eingedämmt.

Feuerwehrleute kämpften mehr als fünf Stunden lang gegen den Brand an, und erst um 2:00 Uhr morgens gelang es ihnen, ihn vollständig zu löschen.

Durch den Beschuss waren fast 2.000 Kunden in den Dörfern Matwijiwka und Liutserna ohne Gasversorgung. Das Gasunternehmen arbeitet aktiv an der Wiederherstellung der Gasversorgung, um die Menschen so schnell wie möglich wieder mit Gas zu versorgen.

In Saporischschja gab es einen vorübergehenden Abfall des Gasdrucks, aber 210.000 Kunden und 500 Unternehmen werden jetzt wie gewohnt mit Gas versorgt.

Bei der Heizung gab es keine Unterbrechungen, und die Versorgung läuft reibungslos.

Beschuss von Saporischschja

Am 8. März beschädigten russische Angriffe auf die Region Saporischschja und ihr Zentrum wichtige Infrastrukturen. Die Bewohner wurden vor möglichen Unterbrechungen der Gas- und Heizungsversorgung aufgrund des Beschusses gewarnt.

Der Feind hat wichtige Infrastruktureinrichtungen getroffen, was zu Einschränkungen bei der Gas- und Wärmeversorgung führen könnte.

Später veröffentlichte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Olexander Fedorow, Bildmaterial von den Folgen der Angriffe. Er wies darauf hin, dass aufgrund der Schäden an kritischer Infrastruktur der Gasverbrauch eingeschränkt sein könnte.