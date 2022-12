Russland hat seine Kriegstaktik geändert - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russische Armee hat ihre Kriegstaktik unter der Führung von General Sergey Surovikin geändert. Aleksandr Syrskyy, Kommandeur der Bodentruppen der ukrainischen Streitkräfte, sagte dies in einem am Donnerstag, 15. Dezember, veröffentlichten Interview mit The Economist.

„Die Russen ändern ihre Taktik unter ihrem neuen Kommandeur Sergej Surowikin“, sagte er.

Nach Angaben des Militärs greifen die Russen in kleinen, gut koordinierten Fußtrupps an.

Er fügte hinzu, dass dies mit einem hohen Preis verbunden sei, da die Soldaten dabei ums Leben kämen, aber Syrsky fügte hinzu, dass dies „nie die größte Priorität Russlands war“.

Der Kommandeur der Bodentruppen wies auch darauf hin, dass ein moderner Kommandeur in Kontakt bleiben müsse. Insbesondere erhält er täglich 300 Nachrichten von Soldaten.

Er betonte auch die Bedeutung des moralischen Geistes. Ihm zufolge muss ein militärischer Befehlshaber „den Geist der Armee spüren“…