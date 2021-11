Russland stellt Truppen an den Grenzen auf, um Panik zu schüren - Resnikow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland stellt Truppen an den Grenzen der Ukraine auf, um Panik unter der ukrainischen Bevölkerung zu schüren. Dies sagte Verteidigungsminister Olexij Resnikow nach einem Treffen mit Beamten in den USA, berichtet RBC-Ukraine.

„Militärische Übungen werden an dem einen oder anderen Ort abgehalten, Ausrüstung, Waffen und Menschen werden dorthin gebracht, die Ausbildung wird abgeschlossen, die Menschen kehren an die Orte zurück, an denen sie ständig stationiert sind, aber die Ausrüstung und die Waffen verbleiben an diesen Orten für mögliche zukünftige Einsätze“, sagte Resnikow.

Ihm zufolge destabilisiert Russland die Lage in der Ukraine auch an anderen Fronten, nämlich auf dem Gebiet der Information und der Diplomatie.

Resnikow sagte, Russland greife zu Informationsangriffen und Provokationen.

„Erzeugen von Spannungen durch den Mund russischer Diplomaten in den Ländern, in denen sie ansässig sind, indem sie das Narrativ wiederholen, dass die Ukraine angeblich die Minsker Vereinbarungen verletzt. Das heißt, dass wir die Grundlagen für eine mögliche Reaktion schaffen“, fügte Resnikow hinzu…