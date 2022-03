Russland hat das Urteil des UN-Gerichts zur Ukraine abgelehnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland weigert sich, der Aufforderung des Internationalen Strafgerichtshofs der Vereinten Nationen nachzukommen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Die Entscheidung des Gerichts wurde am Donnerstag, den 17. März, vom russischen Präsidentensprecher Dmitri Peskow kommentiert.

„Nein, wir können diese Entscheidung nicht berücksichtigen. Der Internationale Gerichtshof kennt einen solchen Begriff wie „Zustimmung der Parteien“. Hier kann es keine Einigung geben… In diesem Fall können wir das nicht in Betracht ziehen“, sagte er.

Zu dem von der Financial Times veröffentlichten Entwurf eines „Friedensabkommens“ zwischen der Ukraine und Russland sagte Peskow, die Veröffentlichung enthalte „Elemente, die richtig sind, aber als Ganzes ist sie falsch“.

„Diese Publikation enthält eine Vielzahl von Informationen, die in der Öffentlichkeit zu den auf der Tagesordnung stehenden Themen geäußert wurden. Aber sie ist falsch kompiliert und im Grunde genommen nicht korrekt. Es gibt einige richtige Elemente, aber als Ganzes entspricht es nicht der Realität“, sagte Peskow.

Auf die Frage, ob Russland und die Ukraine kurz vor der Unterzeichnung der Abkommen stünden, antwortete er: „Nein, die Arbeit geht weiter – wenn es Fortschritte gibt, werden wir es Sie wissen lassen.

Außerdem sagte Peskow, dass Wladimir Putin keine Reise in die „Operationszone“ in der Ukraine und keine Treffen mit verwundeten Militärs in Krankenhäusern plane.

Peskow sagte auch, dass die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland noch andauern…