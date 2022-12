Russland versucht, die Ukraine daran zu hindern, Energieausrüstung zu erhalten - Energieministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland versucht, die Ukraine daran zu hindern, Unterstützung mit Energieausrüstung aus anderen Ländern zu erhalten. Dies sagte der stellvertretende Energieminister Jaroslaw Demtschenkow in einem Interview mit LIGA.net, das am Donnerstag, dem 8. Dezember, veröffentlicht wurde.

Er wies darauf hin, dass trotz der Tatsache, dass die Ukraine jetzt in der Gunst der westlichen Länder steht, dort immer noch pro-russische Politiker und russische Lobbyisten anzutreffen sind.

„Sobald der Feind merkt, dass wir um Hilfe bitten, setzt er sein Druckmittel ein. Deshalb müssen wir an zwei Fronten kämpfen: in der Ukraine auf dem Schlachtfeld und in Europa…“, erklärte der Beamte…