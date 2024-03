Russland hat versucht, die Ukraine mit einer diplomatischen Fälschung von der "Beteiligung" der Ukraine an dem Terroranschlag zu überzeugen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Propagandisten haben eine Fälschung erfunden, in die der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Olexij Danilow, verwickelt war, um die Ukraine von ihrer angeblichen Verwicklung in den Terroranschlag in Crocus City außerhalb von Moskau am 22. März zu „überzeugen“. Dies berichtet das Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation (CCA).

„Russische Propagandisten des Fernsehsenders NTV haben ein Dipfake mit dem Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Olexij Danilow, veröffentlicht, um die Ukraine davon zu überzeugen, dass sie in den Terroranschlag vom 22. März verwickelt ist“, heißt es in dem Bericht.

Für die Erstellung des Videos wurden insbesondere Aufnahmen des Spendenmarathons vom 16. März verwendet, wobei der Gast, der Leiter der Hauptabteilung für Nachrichtendienste Kyrylo Budanow, durch ein gefälschtes Video mit Olexij Danilow ersetzt wurde.

Die CPD stellt fest, dass die Qualität des Dipfakes sehr schlecht ist und seine Künstlichkeit sofort auffällt. Insbesondere die Mimik und die Sprache von Alexei Danilow stimmen nicht überein. Das Zentrum bezeichnete eine weitere Fälschung der RF-Propagandisten als „schwache Arbeit“.