Russland versucht, Wowtschansk einzunehmen, wird aber nicht in der Lage sein, Charkiw ohne zusätzliche Kräfte einzunehmen - britischer Geheimdienst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der britische Geheimdienst glaubt, dass Russland mit seiner Offensive in der Region Charkiw versucht, die ukrainischen Streitkräfte von anderen Teilen der Front abzulenken, während die Grenzstadt Wowtschansk derzeit das unmittelbare Ziel der Angreifer ist

Der britische Geheimdienst glaubt, dass die Grenzstadt Wowtschansk in der Region Charkiw höchstwahrscheinlich das direkte Ziel der russischen Offensive ist. Zugleich hat Russland keine Chance, Charkiw einzunehmen.

Dies geht aus einer Erklärung des britischen Verteidigungsministeriums hervor.

„Die kürzlich gebildete Nordgruppe der russischen Truppen ist in die Region Charkiw in der Ukraine eingedrungen und hat mehrere Siedlungen unter ihre Kontrolle gebracht. Die Grenzstadt Wowtschansk ist mit ziemlicher Sicherheit das direkte Ziel Russlands und russische und ukrainische Truppen kämpfen derzeit um sie“, so der britische Geheimdienst.

Analysten zufolge versucht Russland durch die Eröffnung einer zusätzlichen Frontlinie, die ukrainischen Verteidigungskräfte von anderen Teilen der Frontlinie abzulenken und Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, zu gefährden.

„Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Russland über genügend Kampfkraft verfügt, um die Stadt einzunehmen, ohne zusätzliche Kräfte in das Gebiet zu bringen“, heißt es in dem Bericht.