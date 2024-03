Russland zerstört das Grenzgebiet der Region Sumy - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Invasoren versuchen, die grenznahen Dörfer in der Region Sumy mit Hilfe von ständigem Beschuss in Schutt und Asche zu legen. Dies erklärte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj am Dienstag, den 19. März.

„Die russische Armee versucht, unsere Grenzdörfer einfach in Schutt und Asche zu legen. Allein seit Anfang März und bis heute hat die russische Luftwaffe bereits fast 200 gelenkte Bomben nur auf die Gemeinden der Sumschtschina abgeworfen. Nur auf Dörfer, auf Städte, auf die zivile Infrastruktur“, bemerkte er.

Der ukrainische Staatschef betonte, dass die Luftverteidigung der Ukraine jetzt unbedingt verstärkt werden muss, um einen solchen Terror unmöglich zu machen. Selenskyj fügte hinzu, dass in den Regionen Sumy, Tschernihiw, Charkiw, Donezk, Luhansk und in den südlichen Regionen eine zusätzliche Verteidigung erforderlich ist.

„Es ist wichtig, dass die großen Länder, die über die notwendigen Waffen verfügen, diese nicht irgendwo in Lagern aufbewahren, sondern dass Patriot und alles andere wirklich funktioniert, um das Leben der Menschen zu retten“, betonte Selenskyj.

Wir möchten daran erinnern, dass das russische Militär am 18. März die Stadt Konotop in der Region Sumy angegriffen hat. Die zivile Infrastruktur wurde beschädigt.

In zwei Tagen – wie in sechs Monaten: die Zahl der Explosionen in der Region Sumy hat stark zugenommen